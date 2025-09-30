Un albañil identificado como Julio José Cuadrado Tabraj (33) fue condenado a ocho años de prisión efectiva por realizar actos de connotación sexual sin consentimiento contra una adolescente de 14 años en el distrito de Apata, provincia de Jauja.

El hecho ocurrió la madrugada del 9 de octubre de 2024, cuando el sentenciado ingresó a la vivienda de la menor tras forzar una puerta posterior. La adolescente se encontraba en su cuarto junto a su madre y su hermano menor. Tras el ataque, la víctima gritó pidiendo auxilio, lo que permitió que su madre acudiera y que el agresor huyera del lugar.

Gracias a la iluminación de la calle, la joven pudo reconocerlo como una persona del mismo distrito. Horas después, el acusado llegó hasta la casa de la madre de la menor para disculparse, lo que motivó la denuncia inmediata ante la comisaría de Apata.

Con estas evidencias, la Fiscal Adjunta Provincial Rocío Castillo Jiménez presentó pruebas que fueron determinantes para que el Segundo Juzgado Penal Colegiado Sub-Especializado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo lo declare culpable y dicte la condena.