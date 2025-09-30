La provincia de Satipo se encuentra en alerta tras reportarse dos desapariciones que han generado gran preocupación en las últimas semanas.

El primer caso corresponde a Gina Jubita Huapi Poma, de 18 años, quien salió el pasado domingo 28 de septiembre de su cuarto alquilado junto a su sobrina de 8 años con dirección a Puerto Ocopa. Desde entonces no se conoce el paradero de ninguna de las dos. La denuncia ya fue presentada en la comisaría de Satipo y la familia pide apoyo de la ciudadanía para localizarlas.

El segundo caso es el de Julio Cárdenas Méndez, albañil de 45 años y natural de Orcotuna (Huancayo), quien viajó el 4 de agosto a Satipo para trabajar. Su última comunicación con sus familiares fue el 25 de agosto. Desde esa fecha no se tiene noticias de él, y su esposa junto a sus hermanos lo buscan intensamente.

Ambas familias hacen un llamado urgente a las autoridades y a la población para aportar cualquier información que permita ubicar a sus seres queridos.