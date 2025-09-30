Más de 10 mil estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) acudieron para elegir a sus representantes en la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, la Federación de Estudiantes y los centros federados de cada facultad.

Los comicios definirán la integración de órganos de gobierno y de representación estudiantil. “Se trata de instancias que participan en la marcha académica y administrativa de la universidad, así como en las decisiones de la Asamblea Universitaria”, señaló el presidente del Comité Electoral Universitario, José Vilcapoma, quien recordó que las listas en competencia fueron “Dino UNCP” y “Capy UNCP”, además de candidaturas independientes en cada facultad.

Entre los votantes, la expectativa se centra en la mejora de los servicios y la gestión universitaria. Luciano Usmayo, estudiante de la Facultad de Educación, manifestó: “Hemos visto deficiencias, sobre todo en infraestructura, nuestra facultad funciona en un local muy antiguo y necesitamos acelerar el cambio de sede”. “En mi facultad hay muchos días sin agua, los servicios higiénicos están con mala higiene”, dijo Ana Manza, de Enfermería.