La voz de Flor Pucarina vuelve a resonar en Huancayo a través de la exposición fotográfica “Flor Pucarina: La Diva de Multitudes”, que presentará imágenes inéditas de la icónica cantante huancaína. La muestra estará abierta del 1 al 6 de octubre en la Casona Sotomayor (Calle Real 548, segundo nivel), de 10 a.m. a 7 p.m. con ingreso libre.

La exposición reunirá fotografías y documentos poco conocidos que acercarán al público a la vida y trayectoria de Paula y Efigenia Chávez Rojas, recordada por su poderosa voz y su estilo que fusionaba quechua y castellano. Flor Pucarina es considerada un ícono de la identidad cultural andina y de la música huancaína.

Este año se cumplen 90 años de su nacimiento en Pucará, distrito que la vio crecer y desde donde inició su camino artístico, convirtiéndose en referente de la música andina y dejando una huella imborrable en la memoria popular.

La muestra está dirigida a seguidores de la artista, investigadores, artistas y ciudadanos interesados en revalorar el patrimonio cultural de la región, y busca rendir homenaje a la cantante conocida como la “Faraona del Cantar Huanca”.