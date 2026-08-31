Más de 82 mil materiales educativos que debieron llegar oportunamente a estudiantes de Huancayo permanecen acumulados en el almacén de la UGEL Huancayo, deteriorándose. Una visita de control realizada del 18 al 24 de agosto de 2026 encontró 82,376 materiales correspondientes a las dotaciones de los años 2016 al 2026, incluidos 60 ejemplares de 2016 y miles de materiales de años posteriores.

El detalle revela la magnitud del problema: en el año 2016: 60 materiales; en el 2018: 1,656; en el 2019: 14; para el 2020: 480; la cifra se eleva en 2021: 15,955; y el 2022 la cantidad alcanza las 16,061 unidades; 2023: 5,693; mientras que el 2024 el problema se magnifica y 21,289 materiales educativos no fueron distribuidos; en el 2025: 11,262; y este año 2026 aun hay 9,906 unidades sin distribuir. En total, son 82,376 materiales educativos que permanecen en el almacén.

El OCI advierte que las condiciones encontradas podrían provocar accidentes y afectar la conservación de los bienes hasta ocasionar su deterioro e inutilización definitiva. Durante la inspección se encontró material colocado directamente sobre el suelo y apilado y pudriéndose.

Los materiales más antiguos. Los correspondientes a 2016, 2018, 2019 y 2020 no contarían con registros ni controles actualizados. El jefe de Almacén, además, habría solicitado reiteradamente la baja de materiales desfasados.