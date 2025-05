Los golpes no cesaban, ella suplicó por su vida y con las pocas fuerzas que le quedaban, Marleni H.P., golpeó a su ex pareja en las partes íntimas para salvarse. Su pequeña hija Arely (04), intentaba defender a su madre del violeto ataque.

Al ver a su pareja arrastrándose, bañada en sangre, con el rostro desfigurado, Efraín Pecho N. (50), escapó con rumbo desconocido; mientras, la madre de 5 hijos fue auxiliada por trabajadores de una obra en el distrito de Huancán.

Los familiares de Marlene, pedían que atrapen al agresor que casi mata a Marleni, con una llamada telefónica les comunicaban que Efraín Pecho había sido encontrado muerto y su cadáver estaba en la morgue de Huancayo.

Este nuevo caso de tentativa de feminicidio, se registró el viernes a las 10:30 de la mañana en una vivienda del Jr. Junín barrio Porvenir del distrito de Huancán. “Me insultó, dijo que a mi hija le torcería el cuello como a un pollo, le dije que se vaya y llamé a la línea 100. Allí cuando marqué el número, me golpeó en la cabeza varias veces, me dio duro como para matarme. Me echó ‘Ayudín’ a la boca. Pensé que iba a morir”, contó sollozando Marleni, quien vende buzos en las calles.

Efraín Pecho, agredió a su ex pareja en presencia de sus hijas menores, de 4 y 9 años. Según la denuncia, la mujer logró salir de la casa gateando y ahora está en el hospital.

Luego de la agresión, la tarde del viernes, en las calles Progreso y Comuneros, del distrito de Huamancaca Chico, Chupaca, encontraron un cadáver. Poco después se supo que era el de Efraín Pecho. Al conocer que sería denunciado por la brutal golpiza que le dio a su expareja, Efraín, habría optado por acabar con su vida.