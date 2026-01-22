Siete cajas de golosinas fueron decomisadas tras detectarse fechas de vencimiento adulteradas y productos sin registro sanitario durante una intervención conjunta de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y la Policía Nacional, en la avenida Ferrocarril y el jirón Cajamarca.

El operativo se realizó en triciclos de venta ambulatoria, donde se hallaron confites, chocolates y panetones con fechas borradas o erradicadas, así como productos con registros sanitarios vencidos o inexistentes, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Ante estas irregularidades, la policía procedió con la incautación y lacrado de los productos, los cuales serán trasladados para su destrucción, al no ser aptos para el consumo humano.

Desde Bromatología advirtieron que el consumo de este tipo de productos puede provocar serios problemas de salud, y señalaron que, pese a la resistencia e insultos de algunos ciudadanos, los operativos continuarán para retirar del mercado alimentos de dudosa procedencia.