Una gestante de 20 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de una cesárea que derivó en una grave infección y la extracción de su útero, situación que su familia atribuye a una presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil El Carmen y en la posta de salud Justicia Paz y Vida, en Huancayo.

La paciente, identificada como Yasuri, ingresó de emergencia el 10 de enero con trabajo de parto. Según sus familiares, fue derivada entre el hospital y su centro de control obstétrico, lo que habría generado demoras en la atención, pese a su delicado estado.

Tras la intervención quirúrgica, la joven presentó una infección severa que obligó a una nueva cirugía de emergencia, durante la cual se dispuso la extracción del útero para salvarle la vida. La familia denuncia que no recibió información médica clara y oportuna sobre el procedimiento ni sobre las posibles secuelas.

Asimismo, reportaron restricciones para las visitas y presunto maltrato verbal por parte del personal de salud y seguridad. Tras la intervención de Susalud, recién dejaron pasar a los familiares. Actualmente, Yasuri permanece bajo tratamiento antibiótico continuo en UCI. Su bebé se encuentra estable y al cuidado de sus familiares.

Otro caso

En un hecho que también ha generado alerta, una joven madre de 20 años dio a luz en su vivienda sin asistencia médica, luego de que una ambulancia solicitada al centro de salud nunca llegara, pese a que el traslado habría sido confirmado.

La familia denunció que el apoyo no se concretó y que fue personal de Serenazgo quien encontró a la madre en estado de debilidad y realizó el traslado de emergencia tanto de ella como de su recién nacido a un establecimiento de salud.