Se han convertido en el terror de tiendas y supermercados. Son rápidas, casi invisibles para la vigilancia y, en la mayoría de casos, operan en grupo. Se trata de las llamadas “tenderas”, mujeres que hurtan productos ocultándolos entre sus prendas, bolsos, mantas, carritos de bebé o incluso utilizando a menores como parte de su estrategia.

Solo en 2025, más de 50 personas fueron detenidas en Huancayo por robos bajo esta modalidad. En lo que va de enero, ya se reportan 10 intervenidos por hurtar víveres, ropa, productos de higiene, peluches y otros artículos en diversos establecimientos comerciales.

Uno de los casos más recientes involucra a María G. C. (18), Amada Lanazca Q. (19), Mélani Salvador H. (23) y Yaneris Tadeo S. (19), quienes fueron sorprendidas robando en un local ubicado en la avenida Catalina Wanka, llevando consigo dos bebés y un niño para distraer al personal del establecimiento.

Liberadas por el Poder Judicial

Pese a que las mujeres venían operando desde hace varios meses, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso comparecencia con restricciones. Sin embargo, el menor de 3 años, que era utilizado por su madre para cometer los ilícitos, fue internado para su protección en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio.

Según información oficial, el niño registra un antecedente de violencia en 2024, cuando su madre aún era menor de edad.

Cámaras revelan nuevos robos

Las cámaras de seguridad también captaron otros robos atribuidos a esta modalidad. En un minimarket del distrito de El Tambo, una pareja sustrajo un teléfono celular valorizado en S/ 1,500.

De acuerdo con las imágenes, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., cuando una mujer distrae al vendedor mientras su cómplice hurta el equipo. En otro establecimiento, ubicado en las calles Áncash y Piura, las mismas personas robaron una cartera y luego retiraron dinero utilizando la tarjeta bancaria de la víctima.

Asimismo, se reportó el robo de cuatro pantalones en la tienda ‘Mariana’, también atribuible al mismo grupo de tenderas.

Las autoridades exhortaron a los comerciantes a reforzar sus sistemas de seguridad y a denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo para frenar el avance de esta modalidad que sigue afectando al comercio local.