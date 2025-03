Según la denuncia de la administradora de un hotel ubicado en las intersecciones de Jr. Piura y Arequipa, dos sujetos ingresaron haciéndose pasar por clientes. Sin embargo, tras amenazarla con un arma de fuego, lograron sustraer dinero en efectivo.

“Entraron dos hombres, preguntaron por una habitación y me pidieron que les mostrara los cuartos. Les dije que no podía, entonces uno de ellos me mostró un arma de fuego y me ordenó que le entregara todo lo que tenía”, relató la recepcionista del hotel.

En total, los delincuentes se llevaron 420 soles. Otros vecinos del lugar, también dueños de hospedajes, informaron que días anteriores fueron víctimas de robos bajo esta misma modalidad. Los delincuentes obligan a los recepcionistas a salir bajo el pretexto de mostrarles una habitación, para luego amenazarlos con un cuchillo o un arma de fuego y robarles.

Las víctimas señalan que los autores de estos delitos serían tres sujetos de nacionalidad venezolana. Por ello, piden a la Policía Nacional que se investigue el caso y se refuerce la seguridad en la zona.