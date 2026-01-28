El Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva contra un hombre de 61 años, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 14 años, en un hecho ocurrido el 24 de enero de 2026 en la ciudad de Huancayo.

Según la investigación preliminar, el imputado fue intervenido y posteriormente puesto a disposición de las autoridades para el desarrollo de las diligencias correspondientes. El caso es llevado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, que evaluó los elementos presentados por la Fiscalía para dictar la medida restrictiva mientras continúan las investigaciones.

El proceso seguirá su curso conforme a ley, en tanto se esclarecen las circunstancias del caso y se determinan responsabilidades penales.