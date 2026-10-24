



Un nuevo caso de inseguridad en las rutas interprovinciales de la zona central ha dejado al descubierto las precarias compensaciones que ofrecen las empresas de transporte a los pasajeros víctimas de robos. Ayer por la mañana, tres pasajeros denunciaron la pérdida de su mercadería, entre ellos un afectado que transportaba costosos trajes y disfraces para la temporada de Halloween.

Denuncia. Según el testimonios de las víctimas, denunciaron la pérdida total de artículos valorizados en 18 500 soles, consistentes en disfraces y prendas alusivas a la campaña de octubre, ropa y zapatillas, además de repuestos de vehículos.

“La empresa me ha ofrecido la suma de 1,200 soles como única compensación a través de una medida de arreglo, monto que dista drásticamente de los 10 mil soles que perdí en disfraces de Halloween”, informó el pasajero Iván Carhuallanqui.

El caso de Sonia Vargas, natural de Lima, denunció el robo de tres fardos con ropa y zapatos. Tras un proceso de negociación, la empresa Bus Perú se comprometió a devolverle parcialmente 2,500 soles de los 5,000 soles en los que estaba valorizada su mercadería.

Debido a este acuerdo transaccional, la afectada optó por no presentar la denuncia formal ante las autoridades policiales.El reporte de Karina De la O, aseguró que su mercadería (repuestos) estaban valorizados en 3,500 soles advirtió que la incidencia de afectados por robos bajo esta modalidad continúa sumando casos dentro del mismo itinerario.