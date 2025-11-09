MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/oxapampa-bebe-sobrevive-tras-perder-casi-todo-el-abdomen-gracias-a-tratamiento-innovador-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/junin-danza-de-la-huaconada-celebra-15-anos-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad-noticia/

El colegio Unión reconoció a doce estudiantes por participar en diversos concursos internacionales de matemáticas y traer lauros para el país y para la ciudad de Huancayo.

Una de las ganadoras es la estudiante Joyce Alexandra Matías Cabello (15) que logró la medalla de bronce en la Pan American Girls Mathematical Olimpiad- Pagmo 2025, una competencia que motiva la participación de las mujeres en este tipo de concursos.

“En olimpiadas como la mundial de matemáticas, casi no se ve mujeres entonces me incentivaron a participar porque ven mis capacidades. Es un desafío para mi, no pensé llegar a representar estoy orgullosa de haber logrado esta medalla”, dijo Joyce.

Aunque, hoy en día las redes sociales han invadido el interés de los niños y niñas, la escolar considera que son una herramienta, y no solo debe ser usados por los menores de edad para los videojuegos sino como una herramienta de estudios como ella los aprovecha para recibir clases virtuales y mejorar sus conocimientos en matemática.

Sus estudios se basan en la disciplina, que implica estudiar y practicar en círculos de estudios, donde el nivel de exigencia es altísimo. En sus ratos libres practica el voley y sueña con practicar el violín.

destacan. También fueron reconocidos Raúl Suárez con medalla de oro y Hans Valerio con medalla de placa en American Mathematics Competitions AMC 2025 en los Estados Unidos. Y Adrián Aquino y Brayan García con 2 medallas de bronce. Raúl Suárez obtuvo medalla de oro en el V Torneo internacional de jóvenes matemáticos 2025.

Byron Lazo y Aritz Avendaño tienen medalla de plata y bronce en Canadá en el “Spirit of math Contest global round”. Raúl Suárez con medalla de oro y Adrián Aquino con medalla de bronce en la XXX olimpiada de mayo en Argentina. Sergio Aldave con medalla de bronce en la olimpiada internacional de matemática para primaria en Bolivia. Aritz Avendaño Adrián Aquino, Raúl Suárez, Hans Valerio y Josías Caparachín fue la delegación peruana de Juegos matemáticos y lógicos en Francia en 2024.