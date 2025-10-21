Más de una tonelada de residuos sólidos fueron retirados del río Shullcas durante una jornada de limpieza organizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), en coordinación con la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), como parte del “Mes del río Mantaro”.

La actividad abarcó cinco kilómetros en el sector de Vilcacoto y contó con la participación de más de 50 estudiantes y personal de la Gerencia de Servicios Públicos, quienes también sensibilizaron a los vecinos sobre las sanciones por arrojar basura o aguas servidas al afluente.

La jornada incluyó labores de recolección, segregación y transporte de residuos, además de campañas de educación ambiental puerta a puerta. Los representantes del área de Gestión Ambiental informaron que las multas por contaminar el río oscilan entre el 2 % y el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción.

El gerente de Servicios Públicos, Jhansell Espinoza Cárdenas, destacó que estas acciones conjuntas entre la comuna y la universidad buscan “fortalecer la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano con la limpieza del río Shullcas, un recurso vital para Huancayo”. Asimismo, anunció que las próximas intervenciones se realizarán en otros tramos críticos del afluente.