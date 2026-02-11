Dos protestas se registraron en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo por parte de transportistas y vecinos que cuestionan las sanciones impuestas a empresas de transporte interprovincial y la salida de algunas rutas que conectan sectores como Llamus.

Al respecto, el gerente de Tránsito y Transportes, Jorge Quispe, precisó que durante el 2025 más de 70 empresas fueron sancionadas por incumplir con su ruta e ingresar a vías urbanas congestionadas. “No se trata de una persecución, como afirman los transportistas, sino del cumplimiento de resoluciones vigentes”, afirmó, al aclarar que las multas responden a infracciones debidamente tipificadas.

El funcionario explicó que: “estas prácticas generan congestión vehicular y ponen en riesgo la seguridad vial, por lo que la municipalidad está facultada para intervenir y fiscalizar”. Añadió que, ciudadanos denunciaron que buses interprovinciales circulan por zonas no permitidas.