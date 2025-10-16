Subían a los microbuses y recorrían la calle juntos, no para pasear, sino para delinquir.

Esta vez padre e hijo abordaron un vehículo de servicio público y en 8 minutos robaron dos celulares a dos mujeres de 70 y 61 años. Los efectivos del Grupo Terna que patrullaban por la cuadra 31 de la Av. Mariscal Castilla, observaron que tres sospechosos manipulaban dos celulares y, al notar la presencia policial, lanzaron los equipos al fundo El Porvenir para escapar.

Dos de ellos, Marcelino Girón Guillén (51) “Diamante”, su hijo Luis Girón Bello (22) “Pichón”, fueron capturados, los móviles recuperados habían sido robados minutos antes.

HÁBILES

En las calles Mariscal Castilla y Esperanza en El Tambo se detuvo a Marcelino Girón y Luis Girón, quienes según la Policía formarían parte de la banda “Los Coyotes del Mantaro”.

Los intervenidos con destreza sustrajeron 3 equipos móviles del morral y cartera. Primero a las 17:21 horas robaron a Nelsi B.R. (70), luego a las 17:33 horas, a Zoraida C.P. (61), quienes viajaban en microbús que cubren la ruta Palián – La Rivera – Chupaca.

Padre e hijo acabaron en la comisaría por hurto agravado.

Efectivos de la comisaría de Cajas, también detuvieron a Luis Rivera P. (35), Juan Balvín G. (42), Jan Carlos Gonzáles A. (34) y Carlos Quispe G. (34), quienes se dedicarían a hurtar celulares en unidades de transporte público. Sus víctimas fueron dos pasajeros y huyeron en el auto A5G-316.