En un operativo contra el narcotráfico, agentes de la División de Operaciones Tácticas “Los Sinchis” de Mazamari incautaron 29 paquetes de clorhidrato de cocaína escondidos dentro del tanque de combustible de una camioneta en la Carretera Marginal, a la altura del puente Capachari, distrito de Pichanaqui.

Durante la intervención fueron detenidos dos hombres, identificados como David Rubén (41) y Dalton Kennedi (20). La droga, con el logotipo de un delfín en los paquetes, fue hallada tras una labor de inteligencia policial.

La fiscal Elis Ponce Arredondo, de la FETID de Chanchamayo, participó en las diligencias y dispuso continuar con las investigaciones para determinar el destino final del cargamento y la red criminal involucrada.