



Una banda de delincuentes que se dedicaba al robo de autopartes en Huancayo, escondía todo su botín entre los arbustos de los parques y maceteros de la calle, para evitar ser detenidos por la Policía, sin embargo, gracias a una grabación de cámaras de seguridad pudieron identificarlos y detenerlos.

Captura. Fueron policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, quienes fueron alertados sobre el robo de autopartes por parte de tres sujetos, en el distrito de Chilca. Los presuntos hampones se trasladaban a bordo de un auto de placa W1O-123, marca Toyota, modelo Corolla.

UNO A UNO

Con esta información se logró ubicar a la unidad y en el interior se halló a Piero Kenedi Gómez Ramos (18), quien terminó delatando a sus presuntos cómplices identificados como Dilver Ángel Calderón Tocas (22) y Luis Reynaldo Ramos Quispe (24), estos dos últimos fueron capturados en El Tambo, donde iban a recibir parte del botín hurtado.

“La banda fue identificada como Los Fugitivos del Mantaro. Dentro del auto rojo habían habilitado un compartimiento para esconder la memoria que habían robado previamente de su primera víctima”, mencionó el capitán PNP Ray Vergara, del Escuadrón de Emergencia.

Lo registrado por los vecinos de Chilca, no sería el único actuar delictivo que habrían tenido estos sujetos, ya que terminaron confesando que escondían autopartes de otras unidades entre los arbustos del parque Rosemberg, en El Tambo.

Las diligencias también permitieron hallar otra caja con más productos hurtados, en la parte inferior de un macetero ubicado en la esquina de la Calle Real y la avenida Arterial, en Chilca.

“Todo el botín que se les logró incautar está valorizado en más de 15 mil soles, hasta el momento ya son dos las víctimas que se apersonaron logrando identificar los bienes robados de sus vehículos”, acotó la autoridad policial.

Los principales accesorios que estos sujetos robaban son las memorias de los vehículos que son estacionados en la calle. El actuar principalmente era en horas de la medianoche y madrugada, luego durante las primeras horas del día recogían lo hurtado para venderlo en el mercado negro de la avenida Mariátegui.