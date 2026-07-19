



Un total de 189 personas involucradas en delitos de hurto, robo, peligro común, receptación, tráfico ilícito de drogas y otros fueron detenidos en las últimas 48 horas en la Región Policial de Junín.

De los intervenidos 28 son requisitoriados requeridos por la justicia, 57 cayeron por peligro común (conducir en estado de ebriedad), se desarticularon 3 bandas delictivas.

En los operativos en parques, mercados y calles, también se incautaron 44 celulares reportados como robados, se intervino a 67 extranjeros por la ley de migraciones y se impuso 138 papeletas.

Entre los requisitoriados detenidos está José Villaroel E. (41) quien tenía orden de captura por presunto delito de feminicidio del Juzgado Penal Colegiado de Huancayo.

INCAUTAN

Ayer a las 8 de la mañana, efectivos Terna en Huancayo, escucharon los gritos de auxilio al interior de un night club que funcionaba en una casa rústica, donde Erick. F.R. (38), fue víctima de robo.

Rápidamente los agentes aprehendieron a Yulisa Ccahuana I. (19) (a) “la Acobambina”; Adeluz Ramos A. (28) “Llorona”, Edwin Dávila Mamami (39) (a) “Jefe” y su hermano Mibael Dávila (24) “Coquetón”.

El agraviado contó que en ese local le despojaron de su celular donde tenía Yape. Al buscar, los agentes encontraron el móvil del denunciante debajo del sillón, sin chip.

Además confiscaron 930 soles, dos pos, seis celulares, 13 tarjetas de diferentes bancos y un blister de clonasepan. Según la PNP los detenidos formarían parte de la banda “Los Depredadores Nocturnos de Huancayo”.