Minutos de terror vivió una joven madre que fue atacada por dos encapuchados que entraron a su casa. “Donde está la plata”, le decían y tras cubrir su rostro la ultrajaron.

Los maleantes se llevaron su celular, pero no sabían que al salir una vecina pudo reconocer a Manuel Castillo V. (23), quien entró a la casa del barrio Anta en Ahuac, junto al menor de iniciales J.G.P. (15), quien fue detenido en su colegio.

La agraviada denunció el vejamen y robo. Ella relató que la amenazaron con un desarmador que le colocaron en el cuello, le cubrieron el rostro, la ataron de pies y manos para agredirla frente a su hijo de 2 años, luego escaparon. Los agentes detuvieron a Hestebin Castillo por presunto abuso sexual y robo en agravio de su ex pareja R.D.D. (25).

También cayó Jerson G.P. (15), quien fue intervenido en el colegio Amauta del distrito de Ahuac. El infractor habría negado ante la PNP que cometió el vejamen.