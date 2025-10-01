Un hombre identificado como Sergio Jesús Castro Rodríguez (26) fue sentenciado a 35 años de prisión efectiva por el delito contra la libertad sexual en agravio de una escolar de 12 años, en el distrito de Apata, provincia de Jauja.

MIRA ESTO: Desde hoy se instala feria de turrones con 22 productoras en Huancayo

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 12 de marzo de 2024, cuando el procesado interceptó a la menor a la salida de su colegio y, con engaños, la llevó hasta una zona aislada cerca del puente Paucar de Río Seco, donde la obligó a cumplir sus exigencias bajo amenazas con un cúter.

TE PUEDE INTERESAR: Pasco: Padres de familia inician marcha de sacrificio a Lima por contaminación de laguna Patarcocha

El fallo fue emitido por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Sub Especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, luego de que el fiscal provincial Fredy Collas Oré presentara pruebas que confirmaron la responsabilidad del acusado, quien se desempeñaba como vidriero.

Esta condena se suma a los 27 años de cárcel que Castro Rodríguez ya cumple por otro caso ocurrido en junio de 2024 en Muquiyauyo, donde la víctima fue una adolescente de 14 años. Asimismo, el procesado afronta otras denuncias en investigación en Huancayo, Cajas y Jauja, que podrían derivar en nuevas sentencias.

El tribunal también dispuso que el acusado pague 15 mil soles como reparación civil a favor de la víctima.