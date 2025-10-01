La Policía detuvo en el distrito de Chilca a Alberto Rossel Paucar Benites (46), requerido por la justicia internacional. Sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol en Italia, país donde ya fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por un caso de violencia sexual ocurrido entre los años 2005 y 2006, en la localidad de Sextor, San Giovanni.

Según las autoridades, el intervenido será trasladado a Italia para cumplir la sentencia dictada en su contra. La captura se concretó tras un trabajo de seguimiento en coordinación con organismos internacionales.

Además, Rossel Paucar afronta en Huancayo dos procesos judiciales por presuntos actos de connotación sexual, los cuales siguen en investigación en el Poder Judicial.