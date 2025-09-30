La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) recomendó a la ciudadanía evitar la compra de productos en puntos de informalidad, debido a que representan un peligro para la salud.

La advertencia se dio tras un operativo conjunto de la Unidad de Bromatología, Seguridad del Estado y la Dirección Regional de Salud (Diresa), donde se incautaron ocho cajas de golosinas que presentaban fechas de vencimiento adulteradas, borradas o recortadas.

La intervención se realizó en la esquina de Prolongación Piura y Jr. Atahualpa, donde un triciclo ambulante expendía galletas, chocolates, panetones y wafers en mal estado.

“Son productos que no cumplen con los protocolos de salubridad y representan un riesgo para la ciudadanía, por ello fueron decomisados”, indicó el gerente de Servicios Públicos, Ing. Jhansell Espinoza Cárdenas.