Más de medio millar de escolares de inicial, primaria y secundaria de la institución educativa integrada Daniel Alcides Carrión de Huancayo, tienen que estudiar en aulas hacinadas y declaradas en emergencia hace casi dos décadas, a pesar de contar con nueva infraestructura inaugurada con fiesta y palpa el pasado 19 de agosto.

La mañana de ayer, las madres de familia de la institución educativa en mención, realizaron una protesta frente al local de secundaria, denunciando que no permiten el ingreso de los menores, a pesar de haberse inaugurado el 19 de agosto.

“Los padres de familia hemos aportado, cada uno, 15 soles para hacerle una palpa al gobernador de Junín, durante la inauguración. Ahora, no es justo que no les permitan el ingreso a nuestros hijos que tienen que seguir estudiando en condiciones precarias”, manifestó la madre de familia, Hermelinda Cáceres.

Tras la protesta de los manifestantes, se acercaron representantes del Consorcio Carrión Huancayo, ejecutor de la obra, y el Gobierno Regional de Junín, quienes reconocieron que se tiene una deuda de más de 1 millón 600 mil soles, esto sería por la falta de entrega de las valorizaciones por parte del contratista.

“Estamos dando plazo hasta el viernes para que se cumpla con el pago y entreguen las nuevas aulas que servirán para más de 300 escolares de secundaria”, informó la presidenta de Apafa, Yuria Espinoza Jurado.

La obra está valorizada en más de 10 millones de soles y su ejecución demoró más de un año y medio. Luego de la inauguración que se realizó el 19 de agosto pasado, las puertas de este centro educativo volvieron a cerrarse por parte de la contratista.

“Mi hija me dijo que el 20 de agosto ya debieron haber ingresado a sus nuevos salones, pero cuando regresó a casa señaló que todavía seguían en sus aulas hacinadas donde están junto con los de inicial y primaria”, acotó una de las madres.

Emergencia

Este centro educativo, alberga a un promedio de 570 estudiantes de inicial primaria y secundaria. Todos se encuentran estudiando en ambientes cuya infraestructura fue declarada en emergencia el año 2007, luego que se presentara rajadura en sus paredes, filtración de agua en los techos y humedecimiento de las bases de las aulas.

“Este local institucional data de muchos años, aún así, tenemos que seguir utilizando porque no tenemos otro espacio. En el caso de secundaria, tenemos nuevas aulas que debió haberse ocupado desde el 21 de agosto, pero no dijeron que hay una deuda del Gobierno Regional de Junín con la empresa contratista”, acotó el director de la I.E. Daniel Alcides Carrión, Pedro Chipaca Sánchez.

Para el viernes 05 de setiembre, los padres programaron otra reunión en horas de la mañana, con el objetivo de tomar la nueva infraestructura de la secundaria.