En el marco del 91° aniversario institucional de la IE Nuestra Señora del Rosario, cientos de exalumnas volvieron a las aulas donde forjaron sus primeras amistades y sueños. Entre ellas, destacaron las integrantes de la promoción Sor María Belén de Jesús, egresadas de la década de 1970, quienes llegaron desde distintas partes del país e incluso del extranjero para reencontrarse.

De la misma manera estuvieron presentes las exalumnas recientemente egresadas en el 2024, 2023 y años atrás. Todas con una casaca o algún accesorio que las identifique. El evento inició con una emotiva misa de acción de gracias en la capilla del colegio, donde las exalumnas agradecieron por los años compartidos y recordaron a las madres, docentes y compañeras que marcaron su formación.

Posteriormente, se realizó el tradicional relevo de escoltas, en el que las promociones intercambiaron ramos de flores, pañoletas, dulces y rosarios, como símbolo de hermandad y gratitud.

Uno de los momentos más significativos fue la llamada “Clase del recuerdo”, donde cada promoción ingresó a un aula y, junto a los actuales docentes, revivieron una jornada escolar entre risas, bromas y anécdotas. “Es como una renovación, un renacer y una alegría inmensa volver al colegio”, expresó Irma Muñoz, integrante de la promoción 1970.

Desde Japón, Romilda Pérez también participó del reencuentro y no ocultó su emoción al volver a su colegio después de varias décadas. “Después de tantos años, volver a ver a mis compañeras y a mi colegio bello me llena de nostalgia y gratitud. Recordamos las enseñanzas de las religiosas y el cariño que nos unió siempre”, comentó visiblemente conmovida.

Durante la jornada, los pasillos del colegio se llenaron de abrazos, risas y fotografías. Varias exalumnas rememoraron sus años de juventud y las travesuras que hoy despiertan sonrisas. “Una de las travesuras que recuerdo con mucha alegría es cuando nos escapábamos del salón y la maestra nos castigaba al descubrirnos”, dijo Romilda, entre risas y nostalgia.