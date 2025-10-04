“El Zoológico Municipal de Huancayo se prepara para la temporada de lluvias con la instalación de diez nuevos calefactores y adecuaciones en los ambientes de los animales”, anunció el gerente de Servicios Públicos de la comuna provincial, Jhansell Espinoza.

“Estamos poniendo especial énfasis en la calidad de vida de los animales, adecuando sus dormideros con pisos de madera, heno y paja, además de calefactores que les brinden el calor necesario”, precisó. Los equipos adquiridos, con una inversión aproximada de S/ 7,000, están destinados principalmente a animales de la selva y felinos, como monos, loros y leones, que requieren ambientes más cálidos. “Hemos reemplazado calefactores que ya habían cumplido su vida útil, y vamos a seguir mejorando los espacios”, añadió Espinoza.

Además, se ejecutaron trabajos de drenaje y mejoramiento del sistema pluvial y de desagüe dentro del zoológico, así como la rehabilitación de los ambientes de los machines blancos. “Estas acciones buscan garantizar que los animales tengan mejores condiciones de vida y puedan sobrellevar sin riesgo las bajas temperaturas propias de esta época del año, que ya se va sintiendo”, subrayó el funcionario.

Quien también destacó que estas mejoras responden también a observaciones recibidas de entidades como OSINFOR y la Contraloría. Según dijo, la municipalidad ha logrado levantar cerca del 90 % de estas observaciones.