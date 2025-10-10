En su casa aún recuerdan el día que Ever Jhon Simón Muñoz (34), cuando salió de su hogar para hacer una carrera a unos “ingenieros”. El conductor partió de Huancayo al centro poblado de Chonta, provincia de Churcampa en Huancavelica y en un paraje desolado lo redujeron, maniataron y asfixiaron con una cuerda.

Los delincuentes enterraron a su victima con piedras, luego se apoderaron de la camioneta Hilux de placa WT-890 y la vendieron. Los cuatro implicados en el crimen habrían recibido dos mil soles cada uno.

SIN PIEDAD. Según información policial, fue el uno de diciembre de 2020 que Maycol Alejo Loli (30) contacta a su víctima, Ever Simón, para que lo traslade el 7 de diciembre al centro poblado de Chonta, provincia de Churcampa. Ellos pactan el servicio de transporte por mil 900 soles y le dan un adelanto de 500 soles. Todo el plan se elabora en el bar conocido como el “Colcabambino” en el distrito de Chilca. El taxista y otros cuatro varones parten a Huancavelica, en el trayecto Ever Simón es asesinado. Por testimonio de uno de los detenidos se conoce que en el poblado de Tucuccasa, Timoteo Muedas Salazar (34), cogió del cuello a su víctima y con ayuda de otros tres, lo sujetaron de pies, manos y con una cuerda lo ahorcaron. Luego el cadáver fue llevado a 200 metros de la carretera donde lo enterraron con piedras. En Huancayo, Sara Egoavil denunciaba la desaparición de su esposo, por la geolocalización policías de trata de personas llegaron a Chonta, donde hallaron el chip del celular y poco después el cadáver. El carro de placa W3L-096 fue rematada, cada uno de los acusados recibieron dos mil soles. Tras el dictamen de 35 años de prisión para Timoteo Muedas Salazar, la Sexta Fiscalía Penal de Huancayo, apeló el fallo y ahora le dictaron cadena perpetua. Al implicado Maycol Alejo Loli (28), le dieron 30 años y Nilton Julián Gaspar (39), está no habido.