Delincuentes ingresaron a una vivienda en Saños Grande, en la provincia de Huancayo, utilizando una escalera para acceder al interior y sustraer dos televisores y una laptop.

El robo ocurrió la noche del miércoles 8 de octubre, y fue captado por cámaras de seguridad, que registraron a los sujetos sacando los electrodomésticos. El joven agraviado relató que al regresar de la universidad notó la ausencia de sus pertenencias y revisó las grabaciones de su vecino, donde se observa a los ladrones ingresando con la escalera.

La Policía Nacional realizó la recopilación de huellas en el lugar y continúa con las investigaciones. Los vecinos denunciaron que los robos son frecuentes en el sector y exigieron mayor patrullaje policial y presencia de serenazgo para evitar nuevos hechos delictivos.