La Policía Nacional del Perú emitió una nota de alerta para ubicar a Joice Alejandra Barrientos Patiño, de 17 años, reportada como desaparecida desde el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Huancayo, región Junín.

Según la denuncia presentada por su madre, Melva Iris Patiño Torres, la menor salió de su domicilio ubicado en la avenida Huancavelica 1079 con dirección a comprar una gaseosa y desde entonces no se conoce su paradero.

Joice Alejandra vestía una polera negra con una estrella roja en la espalda, pantalón jean negro y zapatillas color guindo al momento de su desaparición.

La alerta fue emitida por la REGPOL Huancayo – DEPINCRI PNP Huancayo, División de Trata de Personas, y las autoridades solicitan a la ciudadanía brindar cualquier información que ayude a ubicarla.