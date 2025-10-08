Una menor de 16 años denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos y actos de connotación sexual sin consentimiento por parte de su progenitor en el centro poblado San Lorenzo de Autiki, distrito de Pichanaqui.

Tras la alerta, agentes de la Comisaría de Pichanaqui, de la Región Policial Junín, ejecutaron un operativo que culminó con la detención de Sem Gastulo (42), señalado como presunto autor de los hechos.

El intervenido permanece en la sede policial mientras continúan las diligencias de investigación. La Policía precisó que se respetará la presunción de inocencia hasta que las autoridades competentes definan su situación legal.