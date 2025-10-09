



Un comerciante que fue a vender ropa a Junín, pereció al ser atropellado por un pesado camión.

Elvis Soriano Tejeda (50), caminaba por el km 61+350 de la vía Central, Junín- Uco, cuando fue embestido cerca al peaje a Santa María de Llactala, provincia de Junín. El causante del atropello se dio a la fuga, aprovechando la oscuridad.

Lamentablemente, otros vehículos que pasaban no vieron el cuerpo y lo aplastaron. La víctima quedó irreconocible, pero sus familiares lo identificaron por un tatuaje que tiene en el brazo derecho; sus prendas (pantalón gris, casaca negra).

FATALIDAD

Al lugar del accidente llegaron policías de carreteras y de la comisaría de Junín quienes hallaron cerca de la víctima, una mochila negra con ropa, una toalla y una gorra.

De las investigaciones se conoce que Elvis, quien vive en Huancayo con su esposa y dos hijos, fue a vender prendas a Junín, mientras que su pareja viajó a Pasco por el mismo motivo.

La víctima habría bebido licor con amigos y, cuando regresaba para abordar un vehículo, fue atropellado al parecer por un camión.

Otro triste final tuvo Robert Corpus Chagua (50), quien salió a correr. Se presume que resbaló y cayó por una pendiente. Sus familiares lo buscaban desde el 7 de octubre hasta que ayer encontraron su cadáver a orillas de Cajas. Policías con la fiscal Yesenia Castro realizaron el recojo del cadáver.