Las Escuelas Profesionales y la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT) informaron que se dará una tregua desde las 12:30 p.m. de hoy, con el fin de resguardar la seguridad de los representantes del Ministerio de Educación que participarán en la mesa de diálogo programada para este viernes 10 de octubre.
El acuerdo busca además aliviar las dificultades que el paro viene generando en sectores como agricultura, ganadería, comercio y transporte, permitiendo el abastecimiento de productos y la atención de emergencias.
Los estudiantes señalaron que mantendrán la toma de la universidad de manera responsable hasta la reunión con las autoridades y recalcaron que el tránsito por motivos de salud o necesidades vitales no será restringido.
La Federación de Estudiantes reiteró su compromiso con la defensa de una educación de calidad y aseguró que la información sobre la medida se seguirá actualizando en sus canales oficiales.