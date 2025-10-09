La preocupación por la inseguridad crece en el distrito de San Agustín de Cajas, luego de que una tienda del sector Vista Alegre fuera nuevamente blanco de la delincuencia. Los propietarios denunciaron que un sujeto ingresó al local y, aprovechando un descuido, robó un celular y un monedero.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas luego de anteriores robos. Los agraviados indicaron que ya habían presentado denuncias previas en la comisaría, pero no obtuvieron respuesta, motivo por el cual decidieron difundir las imágenes para lograr identificar al responsable.

Los comerciantes y vecinos exigieron mayor patrullaje policial en la zona para frenar los constantes actos delictivos que vienen afectando al sector.