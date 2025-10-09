Un joven fue intervenido por serenos y vecinos tras intentar asaltar con un arma blanca el minisúper “Brindis”, ubicado en la intersección de las avenidas Huancavelica y 9 de Diciembre, en el parque Los Héroes, distrito de Chilca.

Según la trabajadora del local, el sujeto ingresó amenazándola y exigiendo dinero y productos, pero fue reducido por ciudadanos que se encontraban cerca.

Minutos después, llegaron serenos y efectivos de la Comisaría de Chilca, quienes hallaron en poder del intervenido un arma punzocortante. El detenido y las partes involucradas fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las diligencias de ley.