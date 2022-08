Todo estaba fríamente calculado, las reuniones en planteles, cobros en efectivo, las falsas notas aprobatorias, constancia de ingreso y la lista de uniforme. Y mientras los incautos esperaban ser llamados para integrarse a la Escuela de Policía, los timadores seguían pidiendo dinero para “asegurar” la vacante. Así desde el 2019 operaba la organización criminal “Los Relojeros” que fue desarticulada por la División de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía. Según el coronel PNP Franco Moreno Panta, esta red criminal obtuvo ganancias por más de 3 millones de soles y los estafados en Huancayo ya pasan los 50; en Ayacucho, Huancavelica y Pasco hay más agraviados.

seguimiento. “Esta organización despiadada captaba a postulantes, para arrebatarles dinero a personas humildes con el cuento de ingresar a escuelas de la PNP; además ofrecían préstamos y trámites en Fovipol para la adquisición de terrenos, casas”, explicó el oficial Moreno Panta. La desarticulación de la red criminal ‘Los Relojeros’ se hizo tras un paciente seguimiento de la Diviac a cargo del comandante PNP Juan Carlos Reyes, cuyos agentes penetraron en esta organización para conocer cómo operaban. Así descubrieron que el cabecilla era Freddy Bryan Arroyo Pizarro (28) (a) “Capitán” quien se hacía pasar también como abogado, para captar a unos 100 postulantes para cobrarles de 25 mil hasta 45 mil soles. “Los postulantes eran captados en las escuelas.

Los timadores aprovechaban la pandemia para perpetrar sus fechorías, pues decían que su ingreso estaba asegurado”, explicaron los agentes. Asimismo, les hacían creer por la pandemia aún no los llamaban. El hombre de confianza del “Capitán”, era Ricardo Villaverde Cuencas (51), (a) “Profe”, director del colegio “San Juan de Dios”, quien le ayudaba a captar a los postulantes. Durante el operativo, el falso oficial, Fredy Arroyo salió del hotel dónde estaba alojado e intentó fugar con su auto rojo, siendo perseguido cuatro cuadras. Los policías le cerraron el paso y éste trató de atropellar a un agente, pero terminó siendo reducido.

Los otros detenidos son: Luis Colonio Gonzales (25), “Colonio”Roció Porras Canchanya (45),Simois Contreras Olivar (55), Alicia Cerrón Laureano (45) y Juan Marcial Rojas Perez (36) “Tio”, colaboraban en la captación, tramites, entrevistas y simulaban tener influencias. Incluso esta banda fue hasta las casas de sus víctimas para recoger el dinero en efectivo y tramitar los ingresos.

“Vendí un terreno en Las Lomas de Chilca y me presté 20 mil para darle al “capitán” y me estafaron”, dijo sollozando S.Y.Z. (23), quien suplicó a las autoridades que no dejen en libertad a los estafadores que hicieron llorar a muchas familias. La Policía sigue las investigaciones pues habrían dos policías involucrados en esta red.