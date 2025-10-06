Frente a la sede de la Región Policial Junín, la familia del suboficial de tercera Miguel Vilca Ccosco (24) realizó una protesta con pancartas para exigir al general Danilo Vera Carbajal mayor apoyo y el envío de personal especializado en rescate acuático que continúe la búsqueda del joven, desaparecido en las aguas del río Mantaro tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes.

Tras la manifestación, el general Vera recibió a los familiares en una mesa de diálogo y se comprometió a reforzar las labores de búsqueda en la zona.

Los parientes de Vilca lo recuerdan como un joven tranquilo y respetuoso, que retornaba a Huancayo para ver a su madre enferma, sin imaginar que un accidente marcaría el inicio de esta angustiosa espera.

El hecho ocurrió en el sector del peaje Quiulla, distrito de Huari (provincia de Yauli – La Oroya), cuando el vehículo en el que viajaban cinco efectivos se despistó y cayó al río Mantaro. Cuatro de ellos lograron salir con vida, pero hasta el momento Vilca Ccosco permanece desaparecido.