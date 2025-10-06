La Asociación de Productores Ecológicos de la Región Centro (APEREC) denunció que, se les ha prohibido vender comidas típicas en la bioferia del parque Bolognesi (El Tambo), tras una observación del regidor Emilio Flores. Según su presidenta, Guillermina Quispe, la medida afecta directamente a 30 socios que elaboran potajes con insumos que ellos mismos cultivan o crían.

“Queremos que se agilice nuestra adenda, nosotros trabajamos con nuestra propia producción, no usamos ingredientes procesados, todo es natural y ecológico. Nos hemos capacitado con el Senasa y el INIA para garantizar la inocuidad”, señaló.

En la misma línea, la productora Milagros Blas dijo que: “es la primera vez en más de 25 años que nos impiden vender comida”. Añadió que la restricción representa “ quitarles el sostén de toda la semana”.

Por su parte, el regidor Emilio Flores explicó que la observación responde al incumplimiento del convenio vigente.

“El acuerdo indica que solo pueden exponer y vender los productos que ellos mismos producen. Sin embargo, lo que se veía ya era una feria gastronómica. Incluso se detectó la venta de caldo de gallina congelada”, precisó. Situación que fue negada por los productores quienes aseguran que los insumos los crían y siembran ellos mismos.​