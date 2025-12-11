La realización de la Feria Navideña 2025, por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, tiene más incertidumbres por reclamos de los formales, cambios de ubicación a última hora y masiva demanda de comerciantes que realizan colas desde la madrugada para conseguir un cupo.

Aparte de todo eso, los regidores del Concejo Municipal de Huancayo señalan que no se cumplió con la entrega de plan de trabajo y la Policía Nacional del Perú, detalló que nunca fueron informados sobre el uso de la vía pública.

Largas colas

Abierta las inscripciones para los puestos de venta en la Feria Navideña 2025 de Huancayo, cientos de comerciantes iniciaron sus colas desde horas de la madrugada en los exteriores de las oficinas de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), ubicado en el Centro Internacional de Negocios.

“Vengo desde El Tambo, es la única oportunidad del año, donde se puede vender y ganar algo de dinero, dijeron que será por sorteo, pero igual tengo que inscribirme”, manifestó Filomena Artica.

Mientras los comerciantes realizaban interminables colas, un grupo de formales ubicados en el jirón Piura mostraron su oposición con una protesta.

“Nos están poniendo en riesgo a todos, porque es una calle de 4 metros de ancho y cómo van a poner puestos de venta, ¿por dónde van a transitar las personas o evacuar si hay alguna emergencia?”, señalaron.

Este reclamo generó que los funcionarios a cargo de las gerencias de Promoción Económica, Edwin Pérez, y la de Seguridad Ciudadana, Patricia Alcántara, se trasladen a la zona, donde hubo un altercado con comerciantes formales del jirón Piura. Entre reclamos, intentaron impedir que el gerente abandonara el lugar.

Tras varios minutos, se tomó la decisión

“El gerente dijo que ya no se realizará la feria en este lugar porque es muy angosto, eso haremos respetar entre los más de 100 formales que nos encontramos en esta calle”, detalló Alberto Campos.

Desde la MPH confirmaron que que el jirón Piura, ya no se utilizaría en todo el tramo inicial mencionado, pero continuaría el uso de los jirones Cajamarca y Mantaro.

Improvisan, no hay plan de contingencia

El plan de trabajo para el desarrollo de la Feria Navideña 2025 de Huancayo, debió entregarse hasta las 5:00 de la tarde de ayer; sin embargo, el presidente de la Comisión de Promoción Económica y Turismo de la MPH, José Ortiz, detalló que no se cumplió.

“Hasta el momento no nos informaron de ningún cambio y el plan tampoco lo entregaron, lo más probable es que lo hagan mañana”, refirió el edil.

Por su parte la Policía Nacional del Perú, en una emisora local, informó que tampoco fueron informados sobre el uso de vías saturas, para el desarrollo de una feria de esa magnitud y de concretarse primero tendrían que poner en alerta al Ministerio Público.

“En la última reunión que hemos tenido, indicaron que no iban a realizar la feria en la calle, no han comunicado a las demás autoridades y tampoco han convocado a una reunión de trabajo. Prestaremos la seguridad, pero primero informaremos a la Fiscalía de Prevención del Delito, para que asuman responsabilidades en caso del algún hecho”, refirió el jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP, comandante PNP Frank Muñoz.