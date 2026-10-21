Entre el 80% y el 85% de los pacientes con cáncer en la macrorregión central son diagnosticados en estadios avanzados, cuando las posibilidades de tratamiento se complican y los costos médicos pueden alcanzar entre S/2 mil y S/3 mil diarios. Así lo advirtieron especialistas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Huancayo, quienes insistieron en la importancia de detectar la enfermedad oportunamente.

Según las estimaciones expuestas por los médicos, mientras una evaluación preventiva puede costar menos de S/500, el tratamiento de un paciente con cáncer avanzado puede prolongarse entre seis meses y un año, dependiendo del diagnóstico, la evolución de la enfermedad y la atención requerida.

Tratamiento del cáncer puede superar los S/3 mil diarios

El director del Hospital Carrión, Gustavo Llanovarced Damián, explicó que el impacto económico del cáncer no se limita a los medicamentos y procedimientos médicos. Aunque el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Ministerio de Salud financian tratamientos especializados, las familias deben asumir otros gastos durante el proceso de recuperación.

Entre estos desembolsos figuran transporte, alojamiento, pañales, oxígeno y sillas de ruedas. A ello se suma la pérdida de ingresos cuando un familiar debe dejar de trabajar para dedicarse al cuidado permanente del paciente.

“El cáncer es una enfermedad muy costosa y de mucho dolor que no solamente involucra al paciente, sino también a la familia y por ende a la sociedad”, manifestó Llanovarced.

Como ejemplo de los elevados costos de determinados medicamentos, los especialistas señalaron que una presentación de pembrolizumab, fármaco de inmunoterapia utilizado en algunos casos de cáncer de pulmón, puede costar aproximadamente S/10 mil. Este precio es referencial y no significa que todos los pacientes requieran ese medicamento.

IREN Centro cuenta con 40 camas para más de cuatro millones de habitantes

La demanda de atención oncológica también pone en evidencia las limitaciones de infraestructura hospitalaria. Según la información proporcionada por los especialistas, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro) dispone de 40 camas de hospitalización para atender a una macrorregión cuya población supera los cuatro millones de habitantes.

Los médicos estiman que implementar y mantener servicios especializados de quimioterapia, radioterapia y laboratorios oncológicos requiere inversiones de entre S/50 millones y S/100 millones por región.

Esta necesidad de infraestructura se suma a la importancia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano, con la finalidad de reducir la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.

Cáncer de estómago y colon figuran entre los más frecuentes

El médico Miguel Maraví, jefe del Departamento de Medicina Oncológica del Hospital Carrión, señaló que los cánceres de estómago y colorrectal figuran entre los de mayor incidencia en la macrorregión central, seguidos por los de pulmón y vías biliares.

Ante esta situación, el hospital mantiene en funcionamiento un Preventorio Especializado de Cáncer, que brinda atención gratuita de lunes a viernes durante todo el año, sin necesidad de cita previa ni de contar con un seguro de salud específico.

Entre los servicios disponibles se encuentran pruebas de Papanicolaou, ecografías, exámenes de antígeno prostático específico (PSA) y consultas especializadas. Estas evaluaciones se realizan según el criterio médico y los factores de riesgo de cada paciente.

Hospital Carrión realizará campañas gratuitas este miércoles y jueves

Como parte de la Semana de Lucha contra el Cáncer, el Hospital Carrión anunció actividades gratuitas para promover la prevención y el acceso a evaluaciones especializadas en Huancayo.

Este miércoles 21 de octubre se desarrollará una feria informativa en el hall del hospital, mientras que el jueves 22 de octubre se realizará una campaña de despistaje y consultas especializadas en el puesto de salud de Palián.

Para participar, los ciudadanos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Las actividades buscan acercar los servicios preventivos a la población y fomentar la detección de posibles anomalías antes de que la enfermedad avance.

El hospital también mantiene sus servicios regulares de prevención del cáncer durante el año, como parte de la atención especializada que brinda a la población de Huancayo y otras provincias de la macrorregión central.