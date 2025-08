El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da inicio hoy, lunes 4 de agosto, el Censo Nacional 2025, un trabajo clave para conocer la realidad demográfica, económica y social del país. En la región Junín, todo está listo para empadronar a la población a lo largo de las nueve provincias y 124 distritos, con el despliegue de 1,300 funcionarios censales (entre censistas, coordinadores y jefes), confirmó Jhon Zumaeta, jefe regional del INEI.

“Se va a realizar de la parte urbana a la parte rural, lo que quiere decir que se va a comenzar en las principales grandes ciudades, capitales distritales más cercanas a las capitales provinciales”, explicó Zumaeta, quien añadió que en el mes de septiembre se dará el inicio al censo en las zonas rurales de la región.

Modalidad

A diferencia de censos anteriores, este Censo Nacional 2025 tendrá una nueva modalidad donde ya no se inmovilizará a la población durante un solo día, como en los “censos de hecho”, sino que ahora se aplicará un “censo de derecho”, es decir, con visitas programadas y una duración más prolongada, en este caso de tres meses de duración y cada visita domiciliaria durará entre 25 a 30 minutos.

“Se va a trabajar por zonas censales. El mes de setiembre se iniciará el trabajo censal en las comunidades indígenas con funcionarios censales que dominen la lengua materna”, explicó el director.

Respecto al informante, el director Jhon Zumaeta explicó que no es necesario que todos los miembros de la familia estén presentes. “Solo es necesario que esté uno de los miembros que sea calificado; es decir, que sepa las actividades del hogar de todos los miembros del hogar y tenga más de 18 años. No hay problema si no se encuentra nadie en la vivienda, el censista va a retornar en otro horario donde pueda hallar a uno de los informantes calificados”, explicó.

El censo recogerá información sobre el número de personas que habitan en el país, su nivel educativo, condición de discapacidad, tipo de vivienda, servicios básicos, uso de tecnologías, situación laboral, entre otros aspectos. “Es una radiografía completa de cómo viven las personas en Junín y en todo el Perú”, explicó el funcionario.

El primer día

La ruta iniciará en Huancayo (Vilcacoto, Pañaspampa, la Rivera, Coop Santa Isabel, Ocopilla), Chilca (Auquimarca, Azapampa y avenidas principales) y El Tambo (Justicia Paz y Vida, Umuto y Hualahoyo).

Jhon Zumaeta Delgado, informó que hoy inician su trabajo unos 500 censistas en la región Junín, cuyo trabajo empiezan en las capitales de las 9 provincias. En vista que los censistas acuden a las viviendas con una tablet, contarán con el apoyo de la Policía Nacional que custodiará la seguridad, al igual que los serenos de las municipalidades.

Tecnología

Uno de los cambios importantes en esta edición del censo es el uso de la tecnología digital ya que los censistas llevarán tablets con el sistema instalado, que permite recolectar y transmitir la información en tiempo real. “Este será el primer censo totalmente digital y presencial. Una vez culminada el recojo de información en cada vivienda, será subido a la nube”, detalló el funcionario.

Respecto a la seguridad, Zumaeta informó que se ha entregado toda la base de datos al Comando Regional de la Policía Nacional y al Ejército.

“Nuestros empadronadores estarán identificados con un chaleco, gorro del INEI y un fotocheck donde se podrá observar sus datos y un código QR que el informante puede escanear con su celular para verificar la información del censista; además serán monitoreados por GPS para evitar cualquier incidente”, dijo.

Debido a las condiciones de terreno que posee la región Junín, se identificaron zonas de difícil acceso debido a la lejanía o accesibilidad. Según información del director, la zona de la Selva Central es la que posee mayor dificultad para la llegada de los censistas. “Distritos como en Río Tambo hay centros poblados bastante inaccesibles, algunos casos la llegada es vía fluvial o vía aérea”, concluyó la autoridad del INEI en Junín.