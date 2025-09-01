Un ingeniero, fue visto por última vez en una fiesta de santiago en Huancayo, sin embargo horas después, fue hallado sentado, recostado sobre un poste y sin vida. En la mano de la víctima, todavía estaba el celular que recibía llamadas de sus amigos y familiares.

El ingeniero Julio César Huatuco López (36), el último sábado por la tarde, estaba compartiendo con amigos en una fiesta de santiago de uno de sus colegas. Celebración que se realizó en el barrio Salcedo, en Huancayo.

“Estábamos ayer (sábado) tomando y algunos no retiramos a eso de las 8:00 de la noche, él (Julio) todavía se quedó ahí”, contaron.

Le decían de cariño Willy. Cerca de las 7:20 de la mañana de ayer, fue hallado sentado, recostado sobre un poste en la esquina de los jirones Aguirre Morales y Tahuantinsuyo, en El Tambo.

“Cuando los vecinos alertaron a la base, nos acercamos y encontramos al señor. Tenía su celular y estaba timbrando, contesté y les informé de la situación”, señalaron los serenos de El Tambo, quienes acordonaron el área.

La víctima tenía todos sus objetos de valor, por lo que se descarta que haya sido pepeado o asaltado. La pregunta era: ¿cómo llegó a ese lugar? lejos del lugar de celebración y de su vivienda, por lo que agentes de Seincri de la comisaría de El Tambo, iniciaron las investigaciones.

Se supo que Julio César, ingeniero de profesión, trabajaba en la obra de construcción del Instituto de Palian, cerca a la casa donde vivía con su madre, quien lloró desconsoladamente junto al cuerpo ya sin vida de su hijo.