Un total de 25 juntas vecinales de Huancayo juramentaron oficialmente en una ceremonia encabezada por el alcalde provincial Dennys Cuba, quien impuso la medalla a sus representantes y entregó el libro de actas y la resolución correspondiente, formalizando así el inicio de sus funciones.

El presidente de la Junta Vecinal de la Cooperativa Santa Isabel, Nemesio Aliaga, advirtió que la necesidad más urgente es la educación.

“La escuela 30001 Santa Rosa de Lima ya no se abastece para la cantidad de alumnos que tenemos, el proyecto de ampliación está aprobado y en mayo ya se debe dar inicio a la licitación”, sostuvo añadiendo que también buscara apoyo para el recapeo de las calles y avenidas principales de su sector.

A esta problemática se suma la falta de servicios y seguridad en otros sectores de la ciudad. El presidente de la Junta Vecinal de Ocopilla, Michael Villaverde, señaló que su barrio enfrenta serias deficiencias.

“Tenemos problemas en pistas y veredas, escasez de agua y una gran necesidad de reforzar la seguridad ciudadana”, afirmó, precisando que, si bien se han instalado algunas cámaras, estas resultan insuficientes para el crecimiento de población del sector.

Villaverde añadió que uno de sus primeros objetivos será culminar el asfaltado de la Av. 3 de Octubre para agilizar el tránsito vehicular de la Av. Miller, esta obra ya registra un avance del 80 %, además buscará gestionar mayor presencia de serenazgo y policía.