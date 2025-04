El presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), Ricardo Corrales Melgarejo, realizó la rendición de cuentas de los 100 días de gestión. Explicó los logros en los ejes jurisdiccional, institucional y de proyección social. Además, dio a conocer que la construcción del Palacio de Justicia aún no podrá concretarse. “Hemos recibido información que nos preocupa, especialmente en relación con la situación actual del terreno ubicado en Chorrillos. La gerencia general y la asesoría legal nos han comunicado que no será posible construir en dicho terreno hasta que se resuelvan los dos procesos judiciales pendientes. Por ello, estamos solicitando que se les dé la mayor celeridad posible, ya que estos juicios impiden concretar un proyecto necesario para Huancayo. Pondremos todo nuestro esfuerzo para que se resuelvan lo más pronto posible”, manifestó.

Obra anhelada

En paralelo, informó que están buscando otro terreno, pero sin éxito. “Celebraremos 105 años de creación y aún no tenemos un Palacio de Justicia propio. Este edificio donde actualmente funcionamos no fue construido para tal fin, sino acondicionado, y a pesar del esfuerzo, presenta limitaciones estructurales que hacen inviable continuar aquí a largo plazo. El Gobierno Regional de Junín ha ofrecido elaborar el expediente técnico y asumir la construcción, pero mientras no contemos con un terreno libre de procesos judiciales, este anhelo no podrá concretarse”, dijo.

Anuncio

De otro lado, anunció la creación de la unidad de flagrancia en Huancayo, la cual permitirá aplicar condenas más rápidas a los delincuentes detenidos en flagrancia, y cuya inauguración está prevista para mediados de mayo.

“Se instalará en el Jr. Cusco; ahí estará el primer piloto de la unidad de flagrancia. En estos momentos, nuestra oficina de Infraestructura está trabajando en los diseños y la construcción con materiales recuperables”, subrayó. Asimismo, informó que esta unidad contará con la participación de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Poder Judicial, con el objetivo de acusar, juzgar y sentenciar de manera célere, optimizando el proceso penal para casos flagrantes.

Finalmente, resaltó las sentencias con motivación en serie, la resolución de procesos en materia laboral en una maratón de audiencias, la creación del Juzgado de Paz en Chilche (Rocchac), entre otros logros.