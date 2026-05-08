Aunque es conocido por su activa labor como presidente del Comité de Lucha por el Desarrollo de Concepción y por sus constantes denuncias sobre actos de corrupción, maltratos e irregularidades, pocos saben que detrás del incansable dirigente Juan Meza Miranda hay un cantante con 50 años de trayectoria y 10 producciones discográficas. En una entrevista con Correo, nos habla de su carrera artística —de cierta forma eclipsada por la política—, de cómo llegó a ser bautizado por Flor Pucarina y de lo que se viene para “El Macho del Folklore”.

En la región se le conoce por su labor como dirigente, pero sorprende su larga trayectoria artística. ¿Cómo nace esta pasión por la música?

Cultivamos la música desde niños en la Escuela Prevocacional 505 de Concepción. Luego pasé al Colegio Salesiano Santa Rosa y, posteriormente, al seminario Domingo Savio, donde pertenecí al coro. Ahí nació la inspiración de interpretar la música de nuestro ande. Siempre reconocí esa voz telúrica de Picaflor de los Andes y Flor Pucarina; desde entonces, comenzamos a cultivar este acervo vernáculo.

¿Cómo es que Flor Pucarina llegó a bautizarlo?

He pasado por diversas facetas. Tuve el placer de conocer personalmente a Leonor Chávez Rojas, Flor Pucarina. Me escuchó cantar en las peñas de Lima y fue ella quien me puso el seudónimo de “Sentimiento Andino”. Era una artista muy humana que sabía llevar en alto nuestro cancionero huanca; recoger esas raíces de ella fue una dicha. Luego pasé a llamarme “Concepcionino de Oro” y ahora soy “El Macho del Folklore”, por el garbo, la interpretación con fuerza y la presencia auténtica del huanca.

¿Siente que su labor dirigencial y política eclipsó su carrera musical?

En parte sí, la ha eclipsado mucho. De hecho, en los años 80 y 90 realicé mucha actividad empresarial artística; traje a figuras como Princesita de Yungay y Flor Pileña a la Plaza de Toros de Concepción. Pero también, en el 80, llegué a ser regidor por Izquierda Unida. Amigos me aconsejan que hubiese sido mejor desarrollarme solo como artista por los réditos económicos y la presencia nacional.

Si sabía que le iría mejor en el arte, ¿qué le faltó para consagrarse y por qué le fue imposible dejar la política?

Yo mismo soy el responsable de no permitir esa consagración. En el momento que pegó mi tema “Caminemos Juntos” (con el que gané el Raimi Llaqta de Oro y el Disco de Oro de la empresa Acuario) y estaba en el nivel para dar la talla, decidí retirarme para hacer la labor social. Paré casi desde el año 2000 hasta el 2022, porque ver que no hay presencia del Estado ni solución a sus necesidades te marca. Pero creo que todavía hay Juan Meza para rato; hay voz.

El tema más conocido de su carrera fue “Caminemos Juntos”, ¿qué mensaje o historia cuenta esta canción?

Es una obra musical de la pluma de Otto Breña Gálvez. Nos invita a caminar, a entendernos en unidad para superar los inconvenientes y las difíciles circunstancias de la vida. Nos convoca a estrechar manos para aspirar a algo más grande que supere el hambre, la miseria y la pobreza, y que todos juntos podamos alcanzar el nuevo derrotero de la persona y del país.

¿Con quiénes llegó a compartir escenario en sus mejores años?

Con Pastorita Huaracina, Princesita de Yungay, el Dúo Mixto Huancayo, los Hermanos Gaitán Castro, el Trío Ayacucho, el Trío Amanecer y Los Campesinos. Además, fui calificado y avalado por la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas.

Vemos que promociona un evento para estos días. ¿Qué se viene ahora para “El Macho del Folklore”?

Retomo el camino con mucho orgullo. Se viene mi presentación en mi tierra, Concepción, después de 10 años. Estamos recuperando el espacio para seguir significando con nuestra voz el reconocimiento a las raíces del ande peruano. Hay compromiso para una nueva producción.