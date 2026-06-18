Este 23 de junio, Yuliño Fatama Pérez, cumplirá 30 años. El padre de 2 hijos lloró cuando le informaron que le amputarían su pierna izquierda. Yuliño, quien está postrado en una cama del hospital Carrión de Huancayo, afligido nos contó que estaba rumbo a su trabajo en la via Alis – Tingo (Lima), cuando fue impactado por un pesado camión.

Tras la colisión, prácticamente la pierna izquierda del trabajador quedó partida en dos. Yuliño fue evacuado a Huancayo donde los médicos lo operaron, le pusieron injerto y otros para salvar dicha extremidad, pero todo fue en vano.

“Pensé que iba a morir, estoy vivo de milagro. Yo soy de Yurimaguas – Iquitos, ya no podré ser el mismo de antes. Mi vida cambió para siempre, peor por mis hijos tengo que seguir adelante”, comentó apenado el trabajador de construcción civil. Ahora deberá afrontar una larga etapa de recuperación y adaptación a una nueva realidad, lejos de su familia y con incertidumbre sobre cómo volver a trabajar para sostener a sus pequeños, quienes dependen económicamente de él.

El padre que este domingo pasará su día en la cama de hospital Carrión, relató que la mañana del 29 de mayo, cuando se dirigía a su trabajo, chocó con un camión y terminó malherido en la vía a Tingo en Yauyos. Para salvarlo, los galenos le colocaron 10 unidades de sangre, ahora Yuliño Fatama, no tiene cómo devolverlo, porque no tiene familiares en Huancayo que puedan apoyarlo.

Desde su lecho, el joven padre pide ayuda para poder devolver la sangre, comprarse unas muletas o silla de ruedas. Sus menores hijos son el motor que lo impulsa para seguir viviendo, a seguir luchando.

Cualquier ayuda al humilde trabajador pueden hacerla llegar en el hospital Carrión de Huancayo o colaborando en el yape 950192536 a nombre de Yuliño Fatama.