El gerente municipal, Jhoselim Meza, informó que este lunes sostuvo una conversación telefónica con la jefa regional de Indecopi, a quien se le ha convocado para una reunión que se realizará el martes por la mañana en el despacho de la Gerencia Municipal.

En este encuentro participarán también representantes del área de Defensa del Consumidor de la Gerencia de Promoción Económica, la Gerencia de Tránsito y Transporte, y se cursará invitación a la Fiscalía de Prevención del Delito..

Según explicó el funcionario, la municipalidad ha recibido múltiples denuncias de ciudadanos sobre un presunto incremento en los precios de los combustibles, así como reportes de un posible desabastecimiento en algunos establecimientos.

Esta situación, indicó, contrasta con los comunicados del Gobierno Central que aseguran que el abastecimiento de combustible en el país se mantiene con normalidad.

“Queremos reunir a todas las instituciones competentes para tener una mesa técnica que permita informar correctamente a la población. Existen denuncias sobre el aumento de precios y también versiones de desabastecimiento, por lo que es necesario conocer la situación real”, señaló Meza.

El gerente municipal también indicó que se convocará a representantes del sector empresarial vinculado a la comercialización de combustibles, con el objetivo de conocer su versión y evitar la desinformación.

En ese sentido, advirtió que, de comprobarse casos de concertación de precios o especulación, estos podrían constituir ilícitos penales.