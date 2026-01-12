MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/jauja-mas-de-3-millones-en-ingresos-diarios-por-la-tunantada-noticia/

Miriam R. lucha para que su hija de 7 años acceda a una vacante en el primer grado de primaria en una institución educativa particular, la niña que tiene síndrome de Down, recientemente fue llevada a la entrevista personal que demandan en una reconocida institución educativa, donde al ser vista por la directora, de plano le negaron la vacante, pese a que en el área administrativa le habían dicho que estaba disponible.

“En el Gelicich fui con mi hija y pedí vacante para primero de primaria, les dije como era la niña adjunte los requisitos, pasó por entrevista psicológica y al día siguiente la entrevista personal era con la directora, que con sorpresa dijo que tenemos 30 alumnos, con ella sería 31, no la podemos recibir, ya no tenemos vacantes. Pese a que me recibieron los documentos, prácticamente me negó (la vacante) la directora”, señaló Míriam.

denuncia. Pero no fue el único lugar, la madre de familia asegura que ha visitado ocho instituciones educativas y le han dado la misma respuesta. La mujer lamentó la discriminación contra su hija.

Por su parte, la jefa de Indecopi, Karina Alvarado manifestó que esta entidad iniciará una investigación sobre el caso, ya que todo niño tiene derecho a la educación y no puede ser víctima de ningún acto de discriminación.