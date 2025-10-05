Lo que pensó era un ‘juego’, se convirtió en una pesadilla. Una menor de 16 años terminó extorsionada por un hombre 49 años, a quien conoció por redes sociales y la amenazaba con publicar sus fotos íntimas.

Según la Policía, esto empezó cuando la adolescente conoció a este sujeto por Facebook y contactaron por redes sociales. Poco después, la estudiante era coaccionada con publicar fotos y videos para acceder a favores sexuales.

La menor contó a su madre del hecho, ella alertó a los policías del Kallpa Wanka que llegaron al hostal “HK”, allí capturaron a Michael Medina Olortico (49). Al interior la menor pedía ayuda.

LO DETIENEN

Los policías del Escuadrón de Emergencia, ingresaron al hospedaje, ubicado en la Av. Ferrocarril 150, donde constataron que en la habitación 305, se encontraba la menor en compañía del sospechoso.

Al llegar los policías escucharon gritos de auxilio de la víctima, por lo que forzaron la cerradura para ingresar y redujeron a Charles Medina.

El implicado en el presunto delito contra la libertad sexual (modalidad de tentativa), fue llevado a la Divincri PNP de Huancayo para las investigaciones. Los denunciantes presentaron mensajes como evidencia de la coacción.