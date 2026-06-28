En los primeros cinco meses y 27 días del 2026, la Policía detuvo a 10 106 personas por diferentes delitos en la región Junín. De esta cifra total, 3260 ciudadanos eran requisitoriados que se encontraban al margen de la ley.

Más de 700 de los detenidos son padres que incumplen con el pago de la pensión por alimentos a sus hijos, mientras que el otro grupo numeroso fue capturado por delitos contra el patrimonio (hurtos y robos), violación sexual y tráfico ilícito de drogas. Las estadísticas policiales reflejan que cada mes son atrapados entre 300 y 370 ciudadanos con órdenes de captura, registrándose detenciones recientes de 16 buscados el miércoles, 10 el jueves, 11 el viernes y 10 el sábado.

RANGO DE EDAD

La mayoría de los intervenidos por omisión a la asistencia familiar tienen entre 38 y 47 años, seguidos por los rangos de 28 a 37 años y de 48 a 57 años. Es importante recordar que el juez penal puede dictar una condena de cárcel efectiva y ordenar el internamiento en un penal si el deudor incumple la sentencia judicial, aunque puede ordenar su liberación o suspender la pena si este cancela la deuda acumulada y los intereses legales.

Entre los últimos capturados por las fuerzas del orden durante el fin de semana se encuentran Paúl De la Cruz (41), quien registra una requisitoria vigente por el delito de omisión de prestación de alimentos, junto a Saulo Quispe (43), Jaime Vásquez (32) y Máximo Isla G. (37).