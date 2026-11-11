Una jornada de protestas se vivió la mañana de ayer frente a la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y el Gobierno Regional de Junín. Los manifestantes exigen la entrega de alimentos y pagos atrasados respectivamente.

Olla vacías

La presidenta provincial de ollas comunes, Donatilda Soto Clemente, denunció una situación crítica que afecta a decenas de comedores populares en la provincia. Según detalló, las representantes llevan esperando una solución durante todo el año, ya que no reciben la entrega regular de alimentos para cada ollita.

La dirigente indicó que, si bien recibieron una dotación adicional en abril, prácticamente desde enero no perciben los insumos alimentarios correspondientes. Esta problemática ha provocado que más de la mitad de las ollas comunes de la zona se hayan visto obligadas a cerrar sus puertas.

“Tenemos 77 ollas, en total, y más de la mitad ya se han cerrado por falta de esa entrega”, afirmó la presidenta provincial.

Además denunció la reducción en la dotación de alimentos, los comedores que continúan funcionando apenas reciben tres sacos de alimentos destinados para un periodo de 20 días. Los representantes de estas organizaciones señalan que dicha cantidad resulta insuficiente para abastecer a los beneficiarios -principalmente niños, madres solteras y adultos mayores-, por lo que se ven en la necesidad de realizar actividades y autofinanciarse los fines de semana para poder subsistir.

Por su parte desde la comuna provincial explicaron que ya se encuentra en el último tramo de la contratación de proveedor para la entrega de alimentos.

Impagos

Otras de las protestas fue la que portagonizó la coordinadora general de Esquema Azapampa, Elizabeth Cueva Bautista, quien denunció la paralización de la obra de saneamiento básico —que comprende agua y desagüe para 40 barrios ubicados desde el río Túpac Amaru hasta el arco de Huichacruz, y de la Real hacia el lado sur— debido a la falta de cumplimiento en los pagos por parte del Gobierno Regional de Junín.

La dirigente detalló que actualmente hay 120 trabajadores afectados directamente en ambos lados de la zona de intervención, a quienes se les adeuda la valorización correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

“Lo que queremos es que se cancele, que se pague, que sea efectivo para que no pare esta obra, porque esta obra (...) es lo elemental: agua y desagüe para 40 barrios”, señaló la coordinadora general.

Por su parte, el presidente del Comité de Gestión de Esquema Azapampa, Dalay Lama, indicó que la obra cuenta con un presupuesto total de 23 millones de soles, registrando actualmente un avance del 26 %. Sin embargo, explicó que el proyecto atraviesa una crisis presupuestal debido a que el Gobierno Regional no cuenta con fondos disponibles en la partida correspondiente, situación que ha dejado a cerca de 100 obreros sin percibir sus remuneraciones durante más de tres meses.Anunciaron que se mantendrán en pie de lucha y otorgaron un plazo que vence el próximo martes.